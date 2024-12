Incendio di due auto a Sorso alle 3 di stanotte.

Il rogo, di probabile origine dolosa, si è verificato in via Colombo costringendo gli abitanti della casa vicina a non poter uscire.

Tre persone sono rimaste bloccate nell’appartamento fino all’arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Indagano i carabinieri.

