Doveva ritirare, al tribunale di Sassari, degli oggetti personali che gli erano stati sequestrati ma si è presentato con addosso della droga. È stato scoperto e denunciato.

Il giovane sassarese è arrivato all’ingresso dell’ufficio Corpi di reato e, come di consueto, è stato controllato da parte degli addetti alla vigilanza interna che, però, si sono insospettiti per il suo strano comportamento e hanno chiesto l’intervento dei finanzieri della Sezione di Polizia Giudiziaria i quali hanno subito approfondito le verifiche con il supporto dei Baschi Verdi.

Tra gli effetti personali del ragazzo, una comune bottiglietta di plastica piena d’acqua che presentava un nascondiglio: un doppiofondo accessibile mediante lo svitamento del fondo, risultato contenere soldi e 5 grammi di marijuana.

I militari hanno successivamente perquisito il domicilio del giovane, trovando ulteriore droga.

In totale hanno sequestrato complessivamente circa 41 grammi di marijuana, denaro contante e i telefonini in uso all’indagato che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

