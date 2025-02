Sennori, primo comune in Sardegna ad aderire, nel 1987, all’Associazione Nazionale Città del Vino, entra nel circuito “Wine App”, progetto di marketing territoriale per la promozione della Rete dell’enoturismo integrato sostenibile.

Da anni l’amministrazione comunale lavora in sinergia con il comparto produttivo per essere un “Paese Ospitale ed Esperienziale” pronto ad accogliere turisti in cerca di ambienti rilassanti, ricchi di tradizioni, di storia, di cultura e di esperienze enogastronomiche. L’adesione a Wine App è un ulteriore passo per una sempre maggiore valorizzazione del territorio e delle sue specificità enogastronomiche, come il Moscato DOC Sorso Sennori, vero oro di Romangia.

Il progetto, sviluppato da Nadia De Santis, ruota attorno a un portale internet, wineapp.it, e alla relativa applicazione per smartphone e tablet, scaricabile e utilizzabile gratuitamente. Grazie ai servizi offerti da Wine App, gli amanti dell’enogastronomia possono fare un viaggio virtuale alla scoperta di Sennori, delle sue produzioni di eccellenza come, appunto, il Moscato Doc Sorso Sennori, trovare le informazioni sulle aziende vitivinicole e molte notizie utili per conoscere e visitare il territorio tramite la sezione “Degusta Sennori”.

«Come rilevato da recenti studi di settore dell’Osservatorio nazionale del turismo del vino, curato da Nomisma Wine Monitor per conto dell’Associazione Nazionale Città del Vino, il valore dell’enoturismo in Italia è in forte crescita e far parte attivamente del circuito significa essere automaticamente una potenziale destinazione turistica», spiega la consigliera comunale con delega alle attività produttive, al turismo e alla cultura, Elena Cornalis.

«Aderire al progetto Wine App vuol dire anche essere al passo con i tempi e soddisfare le nuove esigenze dei movimenti turistici e generazionali, sempre più orientati a esperienze sostenibili e digitalmente connesse. E Wine App rappresenta proprio il connubio tra enoturismo, innovazione e sostenibilità. È inoltre uno strumento utile per la promozione delle attività produttive e degli operatori economici del territorio. A tal proposito organizzeremo degli incontri specifici per illustrare le opportunità offerte da Wine App in questo senso».

