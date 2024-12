Il Comune di Sennori incoraggia l'adozione dei cani presenti nella struttura convenzionata, il rifugio della ditta Pippolandia Srl, situato a Ittiri, utilizzando lo strumento degli incentivi. In particolare, al fine di dare una casa agli amici animali, eroga un contributo così come di 400 euro per tre anni. L’amministrazione comunale, con deliberazione di giunta comunale ha provveduto ad emanare le linee guida per l’assegnazione di tali contributi per l’adozione di un cane.

L’erogazione del contributo sarà proporzionata, per il primo anno al periodo che va dalla data di effettiva adozione del cane, come risultante da idonea documentazione rilasciata dal canile, al successivo 31 dicembre, mentre per l’ultimo anno dal primo gennaio alla data di scadenza del terzo anno; con cadenza semestrale, deve essere trasmessa all’ufficio di Polizia Locale idonea certificazione di medico veterinario attestante la buona condizione di ricovero e lo stato di salute del cane adottato. L’animale, una volta assegnato al suo padroncino, non potrà essere detenuto da persona diversa dal beneficiario del contributo.

