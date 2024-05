A Casa Serena rimangono tutti i dipendenti, o quasi. Dopodomani Seriana 2000 prenderà il posto, nella gestione dell’istituto comunale, della Coopas e, al contrario di quanto si paventava al principio, non ci dovrebbero essere i licenziamenti temuti.

Almeno così sostiene l’accordo che sta per essere firmato tra la società di Cesenatico e Cgil-Cisl-Uil. Secondo il documento Seriana 2000 assumerà a tempo indeterminato i lavoratori della struttura secondo le caratteristiche di livello, qualifica, mansione e di orario settimanale concordate e riconoscendo gli scatti di anzianità maturati. 29 gli operatori socio-sanitari che lavorano nell'istituto di via Pasubio mentre il fabbisogno per la nuova società è di 27. Ma questa li assumerà lo stesso tutti prevedendo, a turno e in rotazione per circa due mesi, per le figure in sovrannumero l’impiego in ospedale ad Alghero mantenendo le stesse condizioni economiche.

Non confermate invece altre persone, che fornivano servizi specifici, a meno che non possiedano la qualifica di Oss. Intanto un responsabile della struttura, anche lui tra quelli non assunti, presenterà ricorso contro la decisione di Seriana 2000. Le condizioni nel complesso favorevoli sono state favorite dall’ingresso di circa 20 ospiti della Casa della Divina Provvidenza che hanno aumentato la necessità di personale.

