Sorpreso mentre tentava di rubare. Furto sventato, ieri mattina in via Torre Tonda, dagli agenti della squadra Volante di Sassari.

Un uomo si era introdotto in un negozio della strada, conosciuta come quella della movida sassarese, venendo però visto da alcuni passanti. I quali hanno subito segnalato la presenza della persona, un extracomunitario di circa 24 anni, alla polizia di stato.

Intervenuti sul posto gli agenti hanno trovato il nigeriano all’interno dei locali e, dopo la perquisizione, hanno scoperto che aveva sottratto 300 euro.

Stamattina la direttissima in tribunale per l’uomo, difeso dall’avvocato Pierino Arru, davanti alla giudice Claudia Sechi e al pubblico ministero Ermanno Cattaneo. Alla fine la magistrata ha convalidato l’arresto per furto e la denuncia in stato di libertà per ricettazione. In più ha disposto l’obbligo di firma, il divieto di allontanamento dal comune di Sassari oltre a quello di uscire dalle 20 alle 6 del mattino.

© Riproduzione riservata