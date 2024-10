Esperimento riuscito. Per il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia l’iniziativa “A fora li brasgeri”, tenutasi sabato nella parte bassa del centro storico, è stata un successo. «La gente ha risposto all’invito, questa è la strada da seguire», sostiene il primo cittadino. «Viverla è l’unica possibilità di restituirle la centralità sociale, economica e culturale che ha smarrito nei decenni».

La degustazione dei piatti alla brace, in alcuni tra gli scorci più dimenticati di Sassari Vecchia, ha richiamato centinaia di persone nella serata promossa dal Comune con la collaborazione di Eat & Buffas e cinque circoli privati storici. «È stata una sorta di edizione zero», spiega l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, «la prova generale di un’iniziativa destinata a ripetersi ogni anno più ricca e più bella, spartiacque ideale tra la Faradda e la fine dell’estate».

Nota negativa, o da rivedere, è quella dei coupon per gli assaggi presto esauriti. Palazzo Ducale informa anche che si potrà chiedere il rimborso dei piatti non consumati e che, in alternativa, il ricavato verrà utilizzato per sostenere qualche iniziativa benefica. «Faremo tesoro degli aspetti che si possono migliorare», continua Mascia, «e la prossima iniziativa sarà ancora più grande. Lavoriamo per valorizzare e riscoprire ogni zona della città, era un obiettivo della manifestazione».

