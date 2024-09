La polizia di Stato denuncia a Sassari un cittadino straniero per possesso e spaccio di stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso dagli agenti della questura nel centro storico mentre si allontanava con fare sospetto dalle forze dell'ordine. Raggiunto dai poliziotti, e una volta appurato che aveva numerosi precedenti legati alla droga, è stato sottoposto a perquisizione.

Gli agenti hanno trovato alcune buste di plastica nascoste sia all'interno dello zaino che nei pantaloni il cui contenuto, si sospettava, fosse di marijuana. Scoperti anche 200 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Portato in questura si è potuto certificare che la sostanza era proprio marijuana per un peso complessivo di 65 grammi. Per questi motivi lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

