Due condanne da 12 anni ciascuna, ieri in tribunale a Sassari, per tratta di persone e sfruttamento della prostituzione.

A pronunciare la sentenza in Corte d'assise la giuria presieduta da Massimo Zaniboni, a latere Valentina Nuvoli, per una vicenda che risale alla seconda metà del 2015. Quando due nigeriani, Anthony Ebuehi, 44 anni, e Joy Idahor, 42enne, avrebbero fatto arrivare dall'Africa una connazionale 27enne per poi, una volta giunta a Sassari, ridurla in uno stato di vulnerabilità psico-fisica con lo scopo di costringerla alla prostituzione.

Ai due, rispettivamente difesi dall'avvocato Carlo Pinna Parpaglia e Salvatore Masia, il verdetto di condanna di complessivi 24 anni.

Non luogo a procedere invece per gli altri due imputati, Ella Ryan, 34 anni, e Oghogo Idagor, 36enne, assistiti dalla legale Maria Lia Basoli e dall'avvocato Carlo Pinna Parpaglia. I difensori dei due condannati hanno già annunciato la volontà di ricorrere in appello.

