Giardinieri e personale del Comune di Sassari al lavoro per consegnare finalmente alla città il parco Berlinguer, invaso da erbacce e in situazioni di degrado. Il parco nei giorni scorsi è stato trasferito di competenza dal settore Infrastrutture al settore Ambiente. Un passaggio obbligatorio per poter cominciare i lavori di ripristino, che infatti sono iniziati con grande sollecitudine.

Anche perché specie nelle settimane scorse, le proteste dei residenti e non solo sono salite molto di tono. Ma ora sembra sia tutto a posto, con la soddisfazione di tutti. Recintata e messa in sicurezza anche una torre ( di qualche secolo fa), di notevole interesse storico e culturale, ubicata a lato del parco. Parco che è parte integrante del lotto n.9 del bando pubblico "Periferie urbane".

La precedente Amministrazione comunale guidata da Nicola Sanna aveva reperito le risorse (620 mila euro). L'attuale ha redatto il progetto esecutivo e iniziato le opere. Infine l'intoppo burocratico ora risolto.

"Un parco di grande pregio che arricchirà la città di Sassari - commenta l'assessore comunale alle Infrastrutture Francesca Masala - Mi auguro quindi che le polemiche siano finite. Come Amministrazione stiamo intervenendo in altre parti della città, dando risposte anche in quartieri popolari come Latte Dolce e Santa Maria di Pisa".

Soddisfatto l'assessore comunale all'Ambiente Antonello Sassu."Appena avuto in consegna il parco ci siamo messi al lavoro - dice - Innanzitutto per la sua pulizia. Finalmente un altro grande polmone verde sarà a completa disposizione delle famiglie e dei cittadini".



© Riproduzione riservata