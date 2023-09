Riconsegnate alla città di Sassari quattro aree giochi grazie ai fondi Covid. 200mila euro impiegati dall'amministrazione comunale nei giardini pubblici dell'emiciclo Garibaldi, il parco della Solidarietà di Li Punti, il percorso vita del parco Louis Braille di via di Vittorio e, infine, i giardini di via Carru.

In questi ultimi, stamattina, la “liberazione” dei giochi, riparati, rimpiazzati con altri nuovi, all'insegna dell'inclusività, inserendone alcuni multifunzione, come l'altalena per i diversamente abili ma anche per i normodotati, i giochi a molla, con l'aggiunta di una pavimentazione per attutire le cadute.

A presenziare l'assessore all'Ambiente, la responsabile Ambiente Maria Vittoria Addis, e i responsabili dell'impresa So.Pi.Co. che ha eseguito i lavori. «Sono degli spazi restituiti alla collettività - dichiara Sassu - e in particolare ai bambini, che hanno subito più di altri le restrizioni del lockdown. Abbiamo pensato quindi che quelle risorse sarebbero state ben spese pensando a loro».

