“Uno sforzo immane”. Così il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia ha definito, stamattina a Palazzo Ducale, l’impegno del Comune per preparare l’atteso concerto di capodanno di Gianna Nannini in piazza d’Italia. «Lo facciamo perché la città deve rilanciarsi- dichiara- e ricordiamo che abbiamo un supporto fondamentale, grazie alla Regione, per i finanziamenti». La scelta della rockstar toscana è tesa a incontrare i gusti di diverse generazioni e ha già incontrato risposte importanti in termini economici.

«Abbiamo avuto notizia dei bed and breakfast occupati- riferisce Nicoletta Puggioni, assessora comunale alla Cultura- così come gli alberghi. E speriamo che ci sia un ritorno importante per tutte le attività di tipo ristorativo». 10mila persone è la capienza massima della piazza ma sarà previsto un ledwall in via Roma per permettere la visione anche a chi non è potuto entrare. La serata musicale è organizzata dalle Ragazze Terribili che hanno approntato un programma che comincerà alle 20. «Alle 22.20- afferma Barbara Vargiu, esponente dell’associazione- inizierà l’esibizione della Nannini. Ci tengo a ricordare con orgoglio che si tratta della prima artista donna a essere la vedette a Sassari per l’ultimo dell’anno».

Alle 23.50 sarà il duo comico Pino e gli Anticorpi a gestire il countdown verso la mezzanotte e, subito dopo, si continuerà a ballare con una selezione di dj che soddisferanno i gusti intergenerazionali. Lello Panu, assessore alle Attività produttive, commenta il successo delle iniziative complessive natalizie: «Abbiamo condiviso questo percorso con tutto il tessuto economico e i feedback sono molto positivi». Resta il desiderio di poter ospitare eventi in spazi che possano contenere un maggior afflusso di pubblico. «Avere un’area dedicata a questo- chiosa Mascia- è ciò a cui stiamo puntando».

