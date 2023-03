Ha picchiato l’ex compagna, mentre lei teneva il figlio piccolo in braccio.

Gravissimo episodio di maltrattamenti a Sassari. Il personale della Squadra Volante della Questura è intervenuto nel centro storico cittadino perché erano state segnalate delle urla provenire da un’abitazione.

Arrivati sul posto gli agenti si sono trovati davanti una coppia: lei ha raccontato di aver avuto una violenta discussione con l’ex compagno di 24 anni. Quest’ultimo le avrebbe chiesto di portare fuori il figlio a fare una passeggiata. Lei avrebbe detto di no, perché prima voleva dargli da mangiare.

Al suo rifiuto, il 24enne l’ha colpita violentemente al volto minacciandola di morte, mentre lei aveva ancora il piccolo fra le braccia. La donna presentava, inoltre, un taglio alla mano: «Mi ha ferito lui con un coltello».

I poliziotti hanno arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e lo hanno portato in carcere.

(Unioneonline/D)

