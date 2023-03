Dopo decenni di attesa finalmente asfalto nuovo in via Bottego, una delle arterie principali del grande quartiere popolare Latte Dolce di Sassari. Ma ora è la nuova segnaletica, in particolare quella orizzontale, a lasciare perplessi diversi residenti. Che si sono sfogati specialmente sui social.

Nodo del contendere i nuovi parcheggi centrali e la pista ciclabile che hanno ridotto lo spazio per il transito degli automezzi. «Siamo contenti per la bitumatura - commenta Danilo Farina, del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. Ma a nostro avviso con la nuova segnaletica si sono complicate le cose. Il traffico sarà di certo molto rallentato, visti gli spazi notevolmente ridotti. Inoltre in certi frangenti avranno anche difficoltà i mezzi di soccorso. Quindi anche una questione di sicurezza».

Ovviamente, prima di una valutazione definitiva, si dovrà aspettare la prova dei fatti, tra qualche giorno. Visto che l'Amministrazione comunale nel frattempo, senza esitazioni, sta portando a termine il proprio progetto di viabilità.



