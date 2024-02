La quiete dopo la tempesta di sassi. Si è celebrata d'improvviso la concordia tra due senegalesi, nei giorni scorsi in tribunale a Sassari, incontratisi in aula per il processo che li riguardava entrambi.

Per una vicenda del giugno 2020 in cui un 37enne e un 32enne extracomunitari, dovendo piazzare le proprie bancarelle in piazza, avevano cominciato a litigare sulla posizione delle stesse. Lo scontro, aggravato da precedenti contrasti economici, è passato presto dalle parole alle pietre che si trovavano nell'area, impugnate e scagliate uno contro l'altro.

Una fitta sassaiola che però non aveva ferito nessuno dei contendenti, tanto che sono andati a processo con l'imputazione di tentate lesioni aggravate. Ma trovatisi davanti al giudice Giancosimo Mura i due, difesi dagli avvocati Giuseppe Onorato e Maria Paola Cabitza, hanno deciso di far prevalere la pace rimettendo la querela.

