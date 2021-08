Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono le accuse di cui dovrà rispondere un 28enne di orgine ghanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri a Sassari.

Il giovane è entrato in un bar di via Porcellana e ha rubato il salvadanaio destinato a raccogliere le offerte per la beneficenza posizionato sul bancone. Quindi si è dato alla fuga, inseguito dal titolare del locale e da un carabiniere fuori servizio.

Dopo l’allarme in zona è arrivata anche una pattuglia dell’Arma e il 28enne è stato bloccato. A questo punto ha reagito in maniera violenta, scagliandosi contro i militari. A uno ha anche sferrato un morso, prima di essere finalmente immobilizzato.

Immediato è scattato l’arresto e il trasferimento in camera di sicurezza. Il militare ferito, invece, è stato condotto in ospedale per accertamenti. Per lui 8 giorni di prognosi.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata