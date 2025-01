Furti di merendine e pennarelli, nei giorni scorsi, nella scuola materna di via Camboni a Sassari. L’istituto di Li Punti è stato preso di mira da alcuni ignoti che, approfittando della chiusura per le vacanze, sono entrati nel plesso facendo razzia di alcuni beni oltre ai dolci e al materiale scolastico dedicati ai bambini. Hanno infatti sottratto le scorte di detersivi, di acqua, di sapone, portando via perfino le scarpe infortunistiche dei collaboratori scolastici e dello scotch. Sul posto è intervenuta ieri la polizia di Stato che, con la Scientifica, ha compiuto gli accertamenti del caso in cerca di tracce dei ladri.

«Esprimo il mio disappunto per quanto accaduto - afferma Laura Neri, dirigente dei dieci plessi di Li Punti - perché ancora una volta si va a colpire il cuore della città mettendo a disagio i bambini, le famiglie e gli operatori scolastici». La scuola, così come altri istituti, non dispone di videosorveglianza e, in questo senso, il sindaco Giuseppe Mascia ha affermato che lo sforzo dell’amministrazione sarà massimo per riuscire a dotare gli istituti di pertinenza comunale dei sistemi di allarme.

