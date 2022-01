Tonnellate di materiale di risulta abbandonate a Sassari in uno spiazzo di via Leoncavallo (quartiere Latte Dolce) da un'azienda che si sta occupando della realizzazione di una pista ciclabile.

Un possibile pericolo e uno sfregio che ha destato indignazione e proteste da parte dei residenti.

"Incredibile che si possa lasciare una zona di lavoro in quel modo - commenta Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. Senza preoccuparsi minimamente della sicurezza dei cittadini, per non parlare del decoro, in un quartiere alle prese con importanti problematiche quotidiane".

Dopo le polemiche pronto intervento dell'assessore comunale alle Infrastrutture e Appalti Francesca Masala.

"Avvertita della situazione questo pomeriggio ho fatto mettere in sicurezza il cantiere - spiega -. Lunedì darò indicazioni affinché quel materiale di risulta venga rimosso al più presto. Simili fatti non dovrebbero però accadere".

© Riproduzione riservata