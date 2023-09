Cade dopo un incidente in moto e gli rubano il portafoglio. È successo a Sassari, all'incrocio tra via Manno e via Enrico Costa, questa sera. Coinvolti un 17enne, alla guida di un Piaggio X9, e due ragazze su una utilitaria.

Per motivi ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati e il giovane è caduto sull'asfalto procurandosi delle ferite alla spalla. Al momento, per fortuna, non sembrerebbe grave e si trova al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

Purtroppo qualcuno ha pensato bene di approfittare della confusione per sottrargli il portafoglio con dentro documenti e soldi. Sul posto la polizia locale che potrebbe visionare le telecamere della zona per scoprire la dinamica dell'incidente e l'identità di chi ha preso il portafoglio.

