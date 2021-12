Allarme nella galleria Chighizzu poco distante dal centro di Sassari: un cavo elettrico si è staccato dalla parete del tunnel e la statale 131 “Carlo Felice” è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Sassari e il personale Anas che ha provveduto a chiudere la strada alla circolazione e a gestire la viabilità in attesa del ripristino del cavo.

Un distacco potenzialmente pericoloso per i camion in transito, in particolare per i mezzi pesanti di grandi dimensioni che potevano agganciarsi al fascio di cavi sospesi nella parte alta della infrastruttura. Disagi durati poco più di un’ora, la situazione è ritornata alla normalità dopo un intervento di messa in sicurezza.

I lavori sono stati eseguiti grazie all’ausilio della ditta appaltatrice del progetto di riqualificazione della galleria e al supporto delle squadre Anas. Una volta terminato l’intervento la strada è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

