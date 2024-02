Intervento di soccorso a Sassari, in via Budapest, dove un’automobile è uscita di strada, per circostanze in fase di accertamento.

Sul posto sono entrati in azione i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale.

Il conducente, rimasto ferito, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Gli uomini del 115 si sono invece occupati della messa in sicurezza, mentre i vigili hanno eseguito i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata