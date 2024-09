Un albero che crolla improvvisamente davanti ad un passante, pericoli che si presentano quotidianamente nel quartiere di Monte Rosello a Sassari. La denuncia è di Gian Mario Chelo presidente del Comitato Insieme per il Quartiere.

Da vari mesi in tre vie del Monte Rosello è principalmente nella zona Sacro Cuore si ripetono, con notevole cadenza, episodi di cadute di grossi rami, alcuni di centinaia di chili, che si abbattono sui marciapiedi, nella sede stradale o su qualche auto parcheggiata.

«Basta un un po' di pioggia o vento, ed ecco che i rami cadono giù come birilli, e alcune volte hanno ceduto in giornate belle e soleggiate. Il nostro Direttivo ha sollecitato l'Assessorato comunale preposto chiedendo una messa in sicurezza della zona, ma ci è stato risposto che avevano già predisposto un intervento nella prima quindicina di settembre, viste le ripetute cadute dei giorni scorsi abbiamo anche chiesto di anticipare la messa in sicurezza, ma ad oggi non c'è nessuna traccia dell'intervento annunciato».

I residenti sono molto preoccupati perché transitare soprattutto in via Buonarroti è un grave rischio per la loro incolumità. Per ora solo delle casualità hanno evitato il peggio per i pedoni, mentre sono state danneggiate varie autovetture. Il Direttivo del Comitato Insieme per il Quartiere chiede con decisione venga attuato finalmente l'intervento di messa in sicurezza.

© Riproduzione riservata