A Sassari, nella centralissima via Francesco Porcellana, nel tratto tra viale Mancini e via Muroni, l’acqua non è adatta come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Questa la risoluzione dell'ordinanza che il sindaco di Sassari Nanni Campus ha firmato stamattina.

L’ordinanza a seguito della nota con la quale l'ATS Sardegna di Sassari - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione ha comunicato la difformità del parametro torbidità.

Il provvedimento emesso dal primo cittadino resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.

