Il Comune di Sassari prosegue con la bitumatura delle strade del popoloso quartiere di Latte Dolce.

L’asfalto è stato compromesso in diverse zone negli ultimi dieci anni dall'opera di Abbanoa, che non ha provveduto a risistemare il manto stradale dopo i lavori. Inutili finora i solleciti, per questo l'amministrazione comunale ha iniziato ad effettuare gli interventi avvisando che le spese saranno addebitate ad Abbanoa.

Le operazioni di bitumatura sono state effettuate in via Colombo, via Bottego, via Mazzarello, via Bianchi e via Solari. A breve si interverrà nelle vie Gessi e Martin Luther King.

A intervenire è stata la stessa ditta già operante nel quartiere e impegnata nei lavori del bando delle periferie.

Grazie agli indirizzi dell'attuale amministrazione, l'inserimento nel tessuto urbano del percorso della pista ciclabile di nuova realizzazione è avvenuto in maniera organica, salvaguardando i parcheggi esistenti e consentendo il rifacimento di gran parte della pavimentazione stradale, inizialmente non previsto. Tra questi si inseriscono i lavori in corso in via Cedrino, in via Vivaldi e in via Cilea dove, per aumentare la sicurezza, è stato oltretutto introdotto ed è in fase di ultimazione un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della chiesa di santa Maria Bambina.

