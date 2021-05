Una splendida borgata di oltre 400 abitanti presso il lago naturale di Baratz, in linea d'aria più vicina ad Alghero, ma in realtà appartenente al comune di Sassari.

Stiamo parlando della borgata di Villa Assunta, a volte ingiustamente dimenticata, come capita sovente alle periferie. Stavolta però dai fondi della rete metropolitana di Sassari sono stati destinati 350mila euro proprio a favore di Villa Assunta. Saranno utilizzati per la riqualificazione del centro sociale e dell'ex scuola elementare. Già affidato nel frattempo l'incarico al professionista per la redazione del progetto esecutivo.

A Villa Assunta inoltre a breve si registrerà un'altra novità, dopo un’attesa durata 9 anni. Saranno finalmente disponibili i locali dell'ambulatorio (che sono a fianco del centro sociale), grazie ad un investimento di 35mila euro da parte dell'Amministrazione comunale di Sassari. L'ambulatorio era stato trasferito a suo tempo in un locale dell'ex scuola elementare.

"Manca solo l'allaccio dell'acqua e dell'elettricità e l'ambulatorio sarà di nuovo disponibile.- afferma Luca Salis, consigliere della municipalità della Nurra e residente a Villa Assunta - Finalmente anche nella nostra borgata si sta muovendo qualcosa, grazie anche alle nostre sollecitazioni e ad un nuovo rapporto che abbiamo intrapreso con l'Amministrazione comunale di Sassari. Il centro sociale di Villa Assunta ad esempio è sempre stato un punto di riferimento importante per la nostra comunità ed era basilare perciò una sua riqualificazione. La Nurra - conclude Salis - è una zona vastissima su cui investire. Ci sono infatti molti aspetti da valorizzare, spesso sconosciuti, ma di notevole interesse anche turistico".

© Riproduzione riservata