Aggressione questa mattina alle 4.30 a Santa Maria Coghinas. Un 47enne, secondo quanto riferiscono i carabinieri, ha attaccato i propri genitori con un fucile da pesca subacquea e un coltello causando loro lesioni molto gravi.

I due – Giuseppe Picci, di Cagliari, classe 1954, e Maria Giovanna Drago, ragusana classe 1955 – si trovano ora nell’ospedale di Sassari, in probabile pericolo di vita, mentre l’aggressore, Alberto Picci, è stato condotto negli uffici della compagnia dell'Arma di Valledoria e messo in stato di fermo per tentato duplice omicidio.

A occuparsi della vicenda il pm Angelo Beccu. La coppia si era trasferita a Santa Maria da un paio d’anni e il figlio li ha raggiunti da qualche mese.

I DETTAGLI

