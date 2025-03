Tre offerte per installare per la prima volta a Porto Torres una ruota panoramica, la struttura alta 32 metri che sarà posizionata al centro della piazza Eroi dell’Onda, davanti alla spiaggia della Renaredda, per il periodo dal 10 aprile al 6 ottobre prossimo, con operatività dal 18 aprile.

Il Comune turritano aveva predisposto l’avviso pubblico rivolto ai soggetti interessati per una possibile candidatura da presentare entro il 28 febbraio agli uffici comunali, giorno di scadenza. Tre operatori economici hanno presentato le proposte che sarannno valutate, giovedì 6 marzo, da un’apposta commissione istituita dal Comune turritano, che sceglierà quella più fattibile dal punto di vista economico e per le sue caratteristiche. L’organizzatore dovrà possedere la licenza per spettacoli viaggianti, inoltre dovrà versare al Comune un canone unico patrimoniale oltre ad un deposito cauzionale.

L’idea era nata da una proposta presentata dall’assessore al Commercio, Tore Frulio, a seguto di una indagine di mercato che aveva evidenziato come la struttura potrebbe rappresentare una delle attrazioni turistiche nel centro di Porto Torres, tanto da determinare positive ricadute in termini di valorizzazione del contesto cittadino e della sua immagine nell’ambito del litorale, nonché di percezione di nuove possibilità di svago offerte dal sistema turistico della città.

© Riproduzione riservata