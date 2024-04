Sarà l’aula magna del liceo scientifico e linguistico di Castelsardo ad ospitare, lunedì 15 aprile alle ore 10, l’incontro informativo e di sensibilizzazione sul tema “I rischi del web e il cyberbullismo”.

Un’iniziativa patrocinata dal Comune – assessorato ai Servizi sociali - in collaborazione con l’ufficio Informagiovani e le scuole.

In programma una panoramica sui diversi aspetti del cyberbullismo, i suoi effetti e perché è un problema crescente, in un mondo sempre più connesso, dove è fondamentale comprendere l’importanza della sicurezza online e come proteggere gli studenti.

Si parte dalla prevenzione con strategie e strumenti per prevenire il cyberbullismo per passare alle modalità di reazione, su cosa fare di fronte ad una vittima di violenza. Si affronteranno le leggi italiane sul tema per fare una panoramica di tutta la normativa vigente.

L’incontro è aperto agli studenti delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo di Castelsardo ed agli studenti delle classi 1, 2 e 3 del Liceo scientifico.

Saranno presenti in qualità di relatore Antonio Polo, vice sovrintendente della Polizia Postale, e vi sarà la testimonianza di Alice Masala.

