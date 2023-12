Si erano riforniti di ecstasy e marijuana per il fine settimana, ma il programma è stato interrotto dai carabinieri del Radiomobile di Porto Torres. Un 20enne è stato arrestato e un 18enne è stato denunciato a piede libero. I due, entrambi sassaresi, sono indiziati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari li hanno notati mentre percorrevano a piedi via Arborea e li hanno sottoposti a controllo.

Negli slip il 20enne aveva nascosto 2 pasticche di mdma per un peso complessivo di 1 grammo, 5 grammi di marijuana, 1 grinder. Il 18enne aveva 3 bustine di mdma in cristalli del peso di 1,3 grammi.

Sono quindi scattate le perquisizioni nelle rispettive abitazioni. A casa del primo sono stati sequestrati 305 grammi di marijuana divisa in 12 buste, una pasticca di mdma da 0,5 grammi, un bilancino, un grinder e 7.145 euro in contanti. Nel domicilio del 18enne, invece, i carabinieri hanno recuperato una bustina con mdma in cristalli da 12,5 grammi e un bilancino.

L’arrestato è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

