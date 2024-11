Un ragazzo di 18 anni è stato portato in gravi condizioni in ospedale in seguito a una brutta caduta da cavallo, avvenuta nelle campagne di Putifigari.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto questa mattina, il giovane stava facendo un’escursione in sella assieme ad alcuni amici, ma qualcosa è andato storto: è stato disarcionato e ha battuto la testa, riportando un serio trauma cranico.

Dopo l’allarme, sul posto è intervenuta un'équipe del 118 che ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santissima Trinità di Sassari, dove il ragazzo si trova ora ricoverato.

