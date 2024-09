Giornata dedicata all’ambiente e alla pulizia quella che ha visto coinvolti nel comune di Valledoria studenti, volontari, amministrazione comunale e Legambiente. In occasione di “Puliamo il mondo 2024”, si è svolta la piantumazione di alberelli in diversi siti del territorio della città per poi continuare con la raccolta dei rifiuti.

Una iniziativa dedicata alla terra, alla tutela dell’ambiente che circonda le persone e alla consapevolezza che ognuno ha un ruolo fondamentale nel prendersene cura. Protagonisti i bimbi della scuola d’infanzia, delle classi della primaria e i ragazzi della seondaria dell’Istituto statale di Valledoria e della Muddizza.

Indispensabile è stata la collaborazione da parte dell’associazione Onda Bianca della Ciaccia Ets che si è adoperata durante la mattinata alla raccolta rifiuti dei rifiuti nel territorio. Hanno contribuito diverse associazioni per garantre il pranzo ai tanti volontari e l’associazione Marinai per la piantumazione degli alberi.

