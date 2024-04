Le spiagge tornano a popolarsi di locali e turisti e non solo il fine settimana. In tanti ne approfittano, fino a che le temperature lo permettono, per godersi un primo tuffo nelle acque cristalline de La Pelosa, la spiaggia paradiso di Stintino, presa d’assalto nel weekend, anche solo per sdraiarsi nella sabbia finissima e camminare con i piedi nell’acqua.

Complice una bella giornata di sole e le temperature gradevoli che anche questa mattina hanno invogliato i turisti a fare un bagno. Un anticipo d’estate nel lido ancora aperto in attesa che a giugno scatti il numero chiuso, con capienza massima 1.500 persone, e un ticket che la giunta stabilisce per ogni stagione.

Presa d’assalto anche la spiaggia libera di Balai, con il suo mare limpido, sul litorale di Porto Torres, un arenile riparato dai venti in una baia che ha come sfondo uno splendido paesaggio con la sua chiesetta antica di san Gavino a Mare, luogo di culto di pellegrinaggio durante il periodo che anticipa i festeggiamenti della Pentecoste e della Festha Manna.

