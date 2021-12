Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres per un guasto alla stufa alimentata a pellet che stava perdendo fumo. Momenti di paura in via Pacinotti presso l’abitazione di una signora anziana che ha allarmato il 115 prima che si sviluppasse un incendio.

Una prima scintilla, poi la fiamma e il fumo che si propaga nella stanza. La donna ha disattivato la corrente elettrica della casa per evitare rischi, di seguito ha aperto le finestre per cambiare aria. Per fortuna nessuna conseguenza per la pensionata, ma l’apprensione e il timore di non poter gestire la situazione l’hanno spinta a chiedere aiuto per scongiurare conseguenze ben più gravi. Prima che arrivassero i mezzi di intervento dei vigili del fuoco, la donna ha chiesto soccorso ai vicini. Poi la constatazione che si trattava di un malfunzionamento della stufa che per precauzione è stata disattivata.

I caschi rossi accorsi sul posto, dopo aver messo in sicurezza il dispositivo, hanno bonificato gli ambienti e rassicurato l’anziana donna, ricordandole alcune regole da rispettare per evitare ulteriori pericoli.

© Riproduzione riservata