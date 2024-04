Una strada dissestata con pericolo di cedimento e abitazioni che rischiano lo stesso destino. Ma i problemi della via Ponte Romano che attraversa la parte bassa dell’antico ponte, a pochi passi dal centro di Porto Torres, stanno anche nella proprietà, attualmente sconosciuta.

L’amministrazione comunale ha avviato la valutazione della competenza della strada, all’altezza delle vecchie fornaci, per capire se ricade nel Consorzio Industriale provinciale di Sassari oppure nel Comune turritano. Le voragini presenti sulla carreggiata, rappresentano un serio pericolo anche per i pedoni che vi transitano la notte essendo poco illuminata. I residenti hanno creato una barriera per evitare il passaggio di mezzi e persone, proprio all’altezza della profonda buca.

«Sono davvero preoccupata – dice Cinzia Boselli, una residente – la mia abitazione è stata costruita 70 anni fa senza fondamenta, le infiltrazioni piovane nel sottosuolo adiacente potrebbero compromettere seriamente la stabilità strutturale di quella parete. Ho anche inviato una nota al sindaco Massimo Mulas, perché è da anni che denuncio le criticità, con il rischio di crollo della strada e pericolo per i pedoni, una strada che non è privata, ma dotata di illuminazione pubblica, rete fognaria e idrica gestita da Abbanoa».

Il caso è stato segnalato in consiglio comunale dal capogruppo Psd’Az, Bastianino Spanu, che ha parlato di «situazione di emergenza».

Il primo cittadino si dice pronto ad avviare tutti i controlli. «Verificheremo il cedimento della mulattiera di via Ponte Romano, - afferma - l’area che dovrebbe trovarsi all’interno del perimetro della zona consortile. Quindi faremo tutti gli accertamenti per comprendere quale sia la competenza e la proprietà della strada e soprattutto andremo a verificare in funzione della segnalazione ricevuta da uno dei residenti, piuttosto precisa, anche sulle carenze delle abitazioni a rischio che hanno bisogno di una messa in sicurezza».

