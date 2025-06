Parte ufficialmente l’Estate Turritana, con un calendario di eventi in programma a Porto Torres fino ad ottobre. L’atmosfera cittadina sarà ravvivata con eventi capaci di soddisfare tutti i gusti e tutte le generazioni tra musica, sport, spettacoli, presentazioni di libri, convegni, laboratori, mostre e tanto altro.

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo relative alle attività promosse e supportate dall’amministrazione che grazie alla collaborazione, all’impegno e alla partecipazione di associazioni, Enti e singoli cittadini operativi nei vari settori culturali, sportivi e sociali andranno a comporre un intenso e variegato programma.

L’Estate Turritana 2025 rispecchierà così, come negli ultimi anni, il senso di appartenenza e di partecipazione collettiva. Valorizzerà, inoltre, diverse aree della città e il patrimonio storico e artistico locale, offrendo momenti di intrattenimento e di cultura di qualità, promuovendo la socializzazione e contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio, inclusa l’isola dell’Asinara.

In particolare si segnala dal 26 al 29 giugno dalle 18: 2° edizione Fiesta Latina - piazzale Antonietta Bassu (Dietro Museo del Porto) Festival dei cibo e della cultura Latino-Americana. Venerdì 27 giugno, ore 21 Aria Performing Art Festival dell’associazione Senza Confini Di Pelle: serata di musica e danza - Antiquarium Turritano - “Bosonica”, un concerto di e con Sem Devigus (percussioni) e Sandro Perdìghe (corde) e “Striature”, spettacolo di danza. Il 27 giugno: Campo n. 2 (Cittadella sportiva): Festa dei 30 anni dell'Athletico Porto Torres; il 27 giugno al corso Vittorio Emanuele: manifestazione “10 anni Bar da Marco”; 27/28/29 giugno in piazza Garibaldi: Summer SeSa Boxing 2025 IV° Memorial Mariagrazia Biccheddu.-SE.SA Boxing Group; 28 giugno: campetto sintetico Bellieni- evento sportivo- Fondazione Turris 1974; 28 e 29 giugno Rally Golfo dell’Asinara. Nel mese di luglio - dal 3 al 13 luglio al parco Chico Mendes: IX Edizione "Balai Summer Dance School" - Stage Internazionale sul Golfo dell'Asinara + festival Asin’ART Associazione Heliogabalus, dal 6 al 20 luglio nel’area parcheggi, memoriale corazzata Roma: Beach Socher+ beach Tennis e Foot Volley + Boxe- ASD Boxing Club Alberto Mura, dal 22 luglio la rasegna Musica & Natura con 18 concerti fra questi il concerto di Fabio Concato nell’area archeologica Turris Libisonis.

Nel mese di agosto sono previsti gli eventi della Festa della Madonna degli Angeli – Comitato Muratori (2 agosto); 16 agosto spiaggia Balai, concerto Marcello Zappareddu - Festival Musica sulle Bocche - organizzato dall'Associazione Jana Project; - 23 e 24 Agosto: Isola dell'Asinara: Le Isole del Cinema- Festival cinematografico “Pensieri e parole” - Associazione CineArena; 24 agosto: Maschara, sfilata maschere sarde a cura dell’associazione Pro Loco; 28 agosto in piazza Martiri Turritani - San Gavino: Musica in salotto a cura della Pro Loco; 28 agosto: Atrio Comita/atrio Metropoli - XIII edizione Festival Letterario Entula - Ospite Walter Veltroni; dal 28 al 31 agosto: Piazza Eroi dell'Onda, II edizione – Fiesta Latina - 30 e 31 agosto: Isola dell’Asinara: Gara internazionale di nuoto in acque libere “Asinara Freedom in Water” – Organizzato da SSD Aquatic team Freedom di Porto Torres: l'evento valevole per il Campionato Italiano di Nuoto in Acque libere.«Ci aspetta un’estate ricca di stimoli - ha dichiarato l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco – grazie all’impegno dell’intera comunità che contribuisce a rendere Porto Torres una città dinamica, vitale e attrattiva. Lo ha dimostrato la grande partecipazione agli eventi legati alla Festha Manna che per tutto giugno hanno attirato visitatori da diversi centri dell’isola. Le energie creative della nostra comunità, unite alla volontà di mettersi al servizio del bene comune, sono per noi motivo di grande orgoglio».

