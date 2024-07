Strade rurali gravate da uso pubblico, come in alcuni agglomerati della periferia di Porto Torres. In certi casi si devono ricondurre alla stessa disciplina dettata per le strade comunali. La questione si pone soprattutto per l’agglomerato di Li Lioni, una porzione di territorio cresciuto negli anni nel numero di abitazioni e, quindi, di cittadini, una vera borgata dove nelle strade di accesso alle abitazioni vi transitano anche mezzi pubblici, oltre che privati, vie che necessitano di interventi di messa in sicurezza.

«Abbiamo chiesto di attivare una progettazione di collaborazione con la Regione Sardegna, Assessorato agli Enti locali, - interviene il gruppo consiliare Porto Torres Avanti, con Bastianino Spanu e Costantino Ligas - affinchè come previsto dalla legge tutte le strade di penetrazione agraria e vicinali, se utilizzate dai residenti e da altri cittadini, come attestato da diverse sentenze, vengano riconosciute come pubbliche e come tali messi in sicurezza attraverso un progetto inserito nel Piano urbanistico comunale per poter transitare di transitare senza pericoli». Se ci si sposta in via Funtana Cherchi, la situazione non cambia. La carreggiata è diventata ormai impraticabile. Strade rurali che col tempo hanno acquisito una funzione pubblica, per la loro idoneità a raggiungere zone altrimenti difficilmente accessibili, così come quelle private sono divenute giocoforza parte della viabilità urbana a seguito della espansione della zona.

«Nei giorni scorsi si è sfiorato lo scontro scontro frontale fra due auto. Ogni giorno percorrere la strada vicinale di Funtana Cherchi è una roulette russa».

La criticità è stata sollevata da Spanu e Ligas: «Ormai è confermata la pericolosità della strada vicinale - come più volte segnalato in consiglio comunale -,sia per le sue dimensioni ristrette a causa della vegetazione che invade la carreggiata sia per le buche e l'asfalto sconnesso per lunghi tratti. Ma soprattutto per la velocità con cui i veicoli la percorrono, come se fosse a senso unico».

Una strada ad elevato flusso di traffico, essendo l’unica che conduce alle abitazioni di decine di famiglie che vivono nell'agglomerato.

La pericolosità della strada è stata portata all'attenzione dell'ultimo consiglio comunale dagli esponenti di "Porto Torres Avanti", chiedendo all'Assessore al bilancio, Alessandro Carta, di mettere a disposizione parte dell' avanzo di bilancio per la messa in sicurezza della carreggiata.

