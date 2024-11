Scontro auto-moto in viale delle Vigne, una delle arterie centrali di Porto Torres ad alto flusso di traffico. Un uomo di 51 anni, a bordo di uno scooter, è stato scaraventato a terra a seguito dell’impatto con un’auto. L’incidente è successo questa mattina poco dopo le 8, quando il cinquantunenne si stava recando al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni la moto procedeva in viale delle Vigne verso via Ettore Sacchi quando una Fiat 500, che percorreva la strada sulla stessa direzione, ha svoltato a sinistra tagliando la strada allo scooter.

A causa dello scontro il conducente è stato sbalzato dal sellino del motorino, finendo sulla carreggiata. Immediati i soccorsi di alcuni automobilisti che transitavano nella via in quel momento. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha caricato il ferito, trasportato al pronto soccorso del Santissima Annunziata per accertamenti.

Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Viale delle Vigne rappresenta una delle arterie dove si registra il maggior numero dei sinistri.

