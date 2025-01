Si chiude una prima fase degli interventi che interessano il Palazzetto dello Sport Alberto Mura, struttura sportiva che a Porto Torres è oggetto di tre progetti di riqualificazione. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche che hanno comportato il rifacimento e messa in sicurezza del tratto dissestato della viabilità interna; adeguamento del marciapiede alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (riedificato il tratto in prossimità degli accessi con rampa); rifacimento di uno dei servizi igienici (adeguato per l’utilizzo riservato alle persone con disabilità e a quelle con difficoltà motoria o particolari esigenze).

«Dopo gli importanti lavori di riqualificazione interna ed esterna, l’amministrazione è voluta intervenire anche dal punto di vista dell’accessibilità alla struttura, dato che il Palazzetto è un punto di riferimento fondamentale per le società sportive turritane che militano in campionati di alto livello regionale e nazionale e ospita manifestazioni di grande richiamo organizzate da Comune, scuole e associazioni», ha sottolineato il sindaco Massimo Mulas. L’abbattimento delle barriere architettoniche consente di consegnare alla comunità e all’intero territorio una struttura idonea ad accogliere tutti gli atleti e gli spettatori che vogliano assistere ad eventi sportivi e non. Gli ultimi interventi sono terminati grazie a un finanziamento regionale di 50mila euro attraverso una convenzione tra l’Amministrazione e la Regione. In particolare, è stato ripristinato l’asfalto della stradina interna danneggiato dalle radici dei pini. L’area verde del Palazzetto sarà riqualificata con specie arboree e arbustive che non creino problematiche..Gli interventi proseguiranno grazie a ulteriori finanziamenti ottenuti, a partire dai 300mila euro, finanziati dalla Rete Metropilitana, destinati all’efficientamento energetico: sostituzione di tutti gli attuali infissi con nuovi serramenti impermeabilizzazione della facciata sul prospetto principale con un cappotto termico eliminazione delle aiuole lungo tutto il perimetro, espianto e rimpianto degli alberi. Inoltre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di riqualificazione e efficientamento del Palazzetto pari a 500mila euro, fondi regionali.

