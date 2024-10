Il Comune di Porto Torres ha potenziato la campagna di distribuzione delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata alle utenze domestiche e non domestiche avviata dalla ditta Sangalli per agevolare i cittadini che ancora non hanno provveduto nei tempi a ritirare i mastelli, oltre il 30 per cento, assolutamente necessari per il ritiro dei rifiuti che, sempre in base al regolamento, possono essere prelevati solo se conferiti all’interno dei contenitori forniti dal soggetto gestore. «Grazie alla collaborazione della società Sangalli, che come previsto dal regolamento vigente per la gestione dei rifiuti, provvede alla consegna gratuita dei nuovi kit», spiega l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda «è stata programmata dall’amministrazione una nuova campagna a titolo eccezionale, sostenendo i costi del servizio di distribuzione, per porre rimedio ai disagi che vanno a riflettersi anche nei confronti dei cittadini virtuosi, confidando che in quella circostanza i ritardatari provvedano al ritiro». Attualmente, chi non ha a disposizione i nuovi Kit può conferire direttamente all’ecocentro le frazioni a eccezione dell’umido e del secco.

«Nel frattempo sono partiti i controlli per verificare la percentuale dei cittadini che pur usufruendo del servizio non corrispondono la relativa Tari – aggiunge l’assessore – nel rispetto degli utenti che hanno sempre corrisposto la tassa sui rifiuti». Una percentuale elevata di raccolta differenziata comporta per il Comune la possibilità di ricevere delle premialità da parte della Regione che si riflettono sul costo del tributo ed è per questo che si invita, in particolare le utenze commerciali, a conferire nel modo corretto rispettando le modalità e i calendari della raccolta. Il corretto conferimento, inoltre, consente di non incorrere nell’apertura di procedimenti amministrativi il cui ammontare, per ogni infrazione accertata, può andare da un minimo di 30 a un massimo di 500 euro.

© Riproduzione riservata