Inseguite da un uomo mentre passeggiano sul lungomare Balai, a Porto Torres. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando due donne si sono accorte che un individuo, di circa 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, le inseguiva con fare spedito, costringendole ad aumentare il passo per guadagnare un margine di vantaggio.

Spaventate sono giunte in prossimità delle spiagge delle Acque Dolci, rivolgendosi ad un passante per chiedere soccorso. «Scusa possiamo venire con te? Abbiamo paura».

L’uomo prontamente si è offerto di accompagnarle fino al parcheggio dell’area portuale, dove le due donne avevano posteggiato l’auto. «Così mentre mi dirigevo per andare incontro al malintenzionato, il 50enne repentinamente ha cambiato direzione, attraversando la strada per darsi alla fuga», spiega Manuele Derudas. «Un fatto che ho immediatamente denunciato ai carabinieri per segnalare un caso che sembra non sia isolato».

Nei giorni scorsi altri episodi simili sono stati segnalati da altre donne.

