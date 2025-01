Il Comune di Porto Torres, guidato dal sindaco Massimo Mulas, delinea il percorso per lo sviluppo del territorio mettendo a punto una serie di interventi che riguardano diversi ambiti: dall’edilizia scolastica alle strutture sportive, dalla riqualificazione dei parchi alla rigenerazione dei quartieri, un ambizioso programma che dalla manutenzione delle infrastrutture esistenti comprende la realizzazione di nuove opere fino alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Oltre trenta milioni di euro per le opere pubbliche, con circa due milioni di risorse destinate ai progetti della Rete Metropolitana da avviare nell’annualità 2025.

Tra le novità la partecipazione del Comune al bando “Rigenerazione urbana in quartieri degradati” (2,187 milioni), che prevede la realizzazione di una pista ciclabile, un percorso che unisce due quartieri – Satellite e Serra Li Pozzi – attraverso il rifacimento del campetto di calcio nel primo rione (386.000 euro) e la realizzazione della piazza dell’Asfodelo nel secondo (846.000 euro).

«Le politiche di sviluppo attuate dal Comune di Porto Torres mettono al centro la riqualificazione urbana e sociale della città», ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici, Simona Fois, «cercando di migliorare la qualità della vita dei nostri quartieri. Si tratta di un importante obiettivo che potremo attuare grazie ai fondi comunali e ai finanziamenti regionali che ci sono stati riconosciuti per dare seguito a importanti progetti che sono anche esempio e modello di rigenerazione».

Tra le principali opere di manutenzione delle scuole e nuova costruzione (14 milioni), vi è la messa in sicurezza dello stabile della primaria Borgona (750.000 euro), in cui è in fase di completamento la palestra. Verso l’ultimazione dei lavori di efficientamento anche la scuola “Dessì” (1 milione) e messa in sicurezza dell’asilo Siotto Pintor (187.000 euro). Demolito l’edificio scolastico “Don Sanna” che prevede la ricostruzione della scuola media in chiave moderna (9 milioni). Sul fronte degli interventi nelle strutture sportive si è in attesa della perizia di variante per i campi di calcio 2 e 3 (2,4 milioni), mentre per il campo centrale è previsto il rifacimento del manto erboso in ibrido (1 milione). In fase di completamento il campo polivalente di via Falcone e Borsellino (2,184 milioni) e il centro fitness, sotto le tribune del campo di viale delle Vigne (1,5 milioni). Per la manutenzione del Palazzetto dello sport sono disponibili tre finanziamenti: lavori di efficientamento entro il 2025 (fondi Ras 500.000 euro), avvio a febbraio della gara per il cappotto termico e gli infissi (Fondi Rete 350.000 euro) e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in fase completamento (Ras 50.000 euro).

Tra le schede progetto della Rete anche il parco San Gavino (500.000 euro) che gode di un ulteriore finanziamento di 125.000 euro per la pavimentazione, i giochi e un sistema di videosorveglianza, il Parco Baden Powell (300.000), il Museo del Porto (200.000) a cui sono destinate ulteriore risorse, il teatro Parodi (300.000), oltre alla realizzazione di una pista ciclabile (1,8 milioni) sulla sp 81con progetto già affidato al professionista Claudio Campus. Nella stessa provinciale si interviene per realizzare un nuovo impianto di illuminazione (500.000). In via dei Corbezzoli è in programma l’allargamento della strada (280.000 Ras e 80.000 del Comune). Infine la piazzetta in via Azuni (125.000) e la strada di via Ponte Romano (100+100+500.000 Ras).

© Riproduzione riservata