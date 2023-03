Inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025, l’Auditorium, situato in via Rossini a Porto Torres, resta un’incompiuta. Una struttura avviata nei primi anni Duemila e destinata ad ospitare piccoli eventi e manifestazioni culturali, incontri, appuntamenti letterari ed esibizioni musicali.

Dopo circa 14 anni l’opera, iniziata e mai completata, resta un miraggio. I lavori, avviati grazie al progetto regionale Cattedrali di Sardegna, avevano permesso di realizzare la platea esterna, sottoposta ad un intervento parziale e migliorativo con installazione di due cancelli in acciaio corten, in accordo con la Soprintendenza. Era stata ultimata anche la facciata. Inoltre erano stati adeguati gli spazi stradali per consentire il parcheggio e il regolare transito degli automezzi. All'interno anche due bagni, di cui uno per disabili.

Una struttura con una platea nell'area esterna in grado di ospitare poco meno di cento persone e quindi un'occasione per le tante associazioni culturali cittadine. L’intervento complessivo è di circa 1milione e 992mila euro ma per renderla completamente fruibile e programmarne la gestione è necessario un finanziamento di circa un milione di euro. L'amministrazione intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi.

