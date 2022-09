Le acque del litorale di Porto Torres, dalle Acque Dolci sino a Pl atamona sono cristalline, nulla da invidiare alle più limpide della Sardegna. La situazione non è nemmeno paragonabili a quella degli anni del primo petrolchimico, quando in mare si scaricava qualsiasi tipo di pericoloso rifiuto. Peccato che ogni tanto rovina tutto qualche nave o imbarcazione di passaggio, in cui l'equipaggio ha la pessima abitudine di pulire le stive e scaricare l'acqua con residui oleosi e di idrocarburi direttamente in mare. Il risultato sono le inquinanti e pericolose schiume che spinte dalla corrente vanno ad adagiarsi nella battigia.

Per lunghi tratti, come è successo stamattina, specie dietro la bellissima spiaggia di Balai. Per queste schiume, in località come il Ponte e Masso Caduto, oggi era impossibile fare anche il bagno.

Forte il disappunto dei bagnanti."L'abitudine di scaricare residui oleosi in mare è purtroppo ripresa in maniera allarmante - dicono in coro -. Bisognerebbe intensificare controlli e sanzioni. Il nostro stupendo tratto di litorale deve essere tutelato e preservato da chi se ne infischia altamente dell'ambiente".

