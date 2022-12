Porto Torres si illumina con nuove luci e addobbi che danno il via alle festività natalizie. Gli allestimenti luminosi che sono stati ampliati dall'amministrazione comunale, partendo dall'ingresso della città. La cerimonia di accensione delle luminarie e delle installazioni natalizie si é tenuta nel pomeriggio.

Nella torre faro della nuova rotatoria verrà realizzato un albero di Natale. Luci anche sull'ancora del piazzale ai Caduti della Corazzata Roma, sul lungomare Balai, e in via Indipendenza per creare una sorta di galleria fino alla basilica di San Gavino, do ve sarà allestito un presepe in legno con statue di 2 metri. Si tratta di un'opera restaurata da Fabrizio Budroni e Giacomo Rum con il contributo di Paola Foddai, vincitrice del 1° premio del concorso “Presepi” tenutosi lo scorso anno.

In piazza Colombo sono stati sistemati anche alcuni personaggi che si collegano con il presepe allestito nella chiesa di San Gavino. L'idea per il futuro è quella di aggiungere ogni anno un personaggio nuovo, per arrivare ad avere un presepe diffuso in diverse zone della città. In piazza Colombo verrà posizionata una installazione artistica dedicata al tema delle migrazioni. Le ombre create dalla luce chiarificatrice, poi, sono state proiettate su edifici iconici della città di Porto Torres, tra i quali la Torre Aragonese, la maestosa Basilica romanica di San Gavino e i palazzi del Villaggio Satellite.

