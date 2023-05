«Sono due e non cinque i medici di medicina generale che andranno in pensione a Porto Torres, a decorrere dal primo luglio». A precisarlo è la direzione del Distretto socio sanitario di Sassari, di concerto con la direzione generale della Asl.

Nello specifico i due medici di famiglia pronti al congedo sono il dottor Giuseppe Delogu e la dottoressa Maria Giovanna Mundula. «Inoltre e’ doveroso precisare che il contratto con il medico che a Porto Torres sta ricoprendo un incarico provvisorio non scade a luglio, ma verra’ eventualmente rinnovato sino a assegnazione dell’incarico di titolarità definitivo».

Il rischio di un deficit assistenziale nel comune turritano riguarda circa tremila pazienti. La Asl di Sassari fa sapere che ha comunque già avviato le procedure per pubblicare, attraverso gli uffici di Ares Sardegna, gli avvisi per il conferimento di due incarichi provvisori, in sostituzione del personale prossimo al pensionamento. Inoltre si e’ in attesa che venga pubblicata da parte di Ares Sardegna la graduatoria riferita al bando delle sedi carenti che, per l’ambito territoriale 1.2 comprendente i Comuni di Porto Torres e Stintino, prevede per l’annualità 2022 l’assegnazione di 7 medici di medicina generale.

Il problema era stato sollevato dai farmacisti e dal gruppo consiliare del Partito sardo d’Azione, il quale aveva proposto all’amministrazione comunale di mettere a disposizione dei medici i locali pubblici inutilizzati.

