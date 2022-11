Avviate le indagini preliminari nella scuola primaria di Borgona, dell'Istituto Comprensivo 1 di Porto Torres, lavori propedeutici alla messa in sicurezza finanziati dal Pnrr.

Due gli interventi previsti: un primo da 800mila euro e un secondo da 600mila.

In queste settimane si stanno eseguendo i sondaggi geognostici: l'opera è iniziata nell'area esterna e proseguirà nei prossimi giorni all'interno dell'edificio.

In alcune aule verranno eseguite delle carotature per prelevare dei campioni di terra e analizzarli. Per consentire lo svolgimento dell'opera sarà necessario spostare temporaneamente alcune classi del plesso: per rispettare i tempi del Pnrr non è stato possibile programmare queste indagini nel periodo natalizio quando è previsto il blocco delle lezioni.

Al termine di queste analisi l'amministrazione comunale eseguirà la pulizia straordinaria del caseggiato e in particolare delle aule interessate dalle carotature.

