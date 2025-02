Inciampa sul marciapiede, cade a terra e finisce in ospedale.

L’incidente nel pomeriggio, intorno alle 15.30, lungo il corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città di Porto Torres.

Protagonista dello sfortunato episodio un pensionato di 80 anni che si trovava a camminare nel centro cittadino, quando all’incrocio con via Cavour, per ovviare ad alcuni ostacoli si è imbattuto su una base in cemento cadendo rovinosamente a terra.

Immediati i soccorsi di alcuni passanti che hanno allarmato il 118 e la Polizia locale. L’uomo dopo aver ricevuto le prime cure da parte degli operatori sanitari è stato trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari con l’ambulanza dell’Avis Porto Torres.

I medici gli hanno riscontrato una frattura alla spalla e alcune escoriazioni. Sul posto gli agenti della municipale hanno disciplinato la viabilità.

