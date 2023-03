Un’occasione di assunzione per le persone in cerca di una occupazione, che possono così far conoscere il proprio percorso formativo e professionale, e per i datori di lavoro è l’opportunità di un accesso più facile e diretto a un grande bacino di soggetti in cerca di lavoro. Così è nata a Porto Torres la giornata di reclutamento, organizzata dall’Agenzia per il lavoro Etjca Spa il prossimo 22 marzo, il mattino dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17, presso la sala del Museo del Porto.

Tutti i cittadini interessati potranno partecipare consegnando il proprio curriculum, dopo avere preso appuntamento tramite l’indirizzo mail info.sassari@etjca.it oppure telefonando al numero 079 9148795. I settori interessati sono diversi con un numero determinato di posti disponibili. Per i neolaureati in discipline economico-giuridiche si cercano dieci addetti allo sportello bancario e dieci analisti del credito. Nel settore della ristorazione sono disponibili cento posti per cameriere ai piani anche senza esperienza a cui verrà garantito vitto e alloggio; altri 200 camerieri di sala, anche senza esperienza.

Nella lista delle offerte di lavoro spazio anche ai cuochi e aiuto cuochi, meccanici di mezzi pesanti, giardinieri, operai edili, autisti (con patente D e Cqc persone e/o merci).

