Nuovo percorso della linea dell’Atp, Azienda di trasporto pubblico locale, nel territorio comunale di Porto Torres.

A partire da sabato 1° marzo la Linea PT subirà alcune modifiche e i mezzi pubblici osserveranno percorsi alternativi, in attesa dell’apertura al traffico di via Ponte Romano, la strada chiusa da circa cinque anni, che continua a creare disagi.

Il capolinea sarà momentaneamente effettuato presso la fermata Atp di via Mare di fronte al civico 12, che dista circa 100 metri dall’attuale punto di partenza. Pertanto tutte le circolari A, AD – B, BD – C, CD, CM e Circolare E (attiva solo nel periodo estivo), una volta effettuata la partenza dal nuovo capolinea transiteranno in via Bassu, poi direttamente nell’area portuale (E25), senza effettuare il passaggio al vecchio capolinea, e si immetteranno in corso Vittorio Emanuele II come da itinerario attuale. Verranno rispettate le fermate a Li Lioni, e presso il presidio Asl, a Serra Li Pozzi e nei quartieri periferici. Gli orari di partenza restano invariati.

