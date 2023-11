L’amministrazione comunale di Porto Torres ha approvato la graduatoria finale con la proclamazione del vincitore del concorso di progettazione intitolato “Il sistema delle piazze e degli affacci al mare del centro storico, lungo gli assi di corso Vittorio Emanuele II e di via Mare”.

Il Comune è risultato beneficiario di un contributo complessivo pari a 95mila e 362 euro, di cui 9.536,22 euro per l’annualità 2021 e 85.825,98 per l’annualità 2022, risorse utilizzate per la messa a bando di premi per l'acquisizione di proposte progettuali secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 17 dicembre 202.

Nell’ambito del concorso ormai concluso il Comune ha decretato quale vincitore il gruppo di operatori economici non ancora costituito, composto dagli architetti associati Cibinel-Laurenti-Martocchia di Roma, per un importo di 37mila e 824 euro. Secondo classificato Francesco Spanedda di Sassari che riceve il premio di 12.608,04 euro, terzo l’architetta Angela Careddu insieme ai colleghi Nicolò Pittalis, Margot Ginatempo, Omar Simonini e Michele Pischedda, tutti di Porto Torres con 6.304,02 euro, quarto TorresPCAint Pica Ciamarra Associati srl di Napoli con premio pari a 3.152,01 e infine quinto classificato l’architetto Luca Di Lorenzo Latini di Ascoli Piceno che riceve il premio di uguale entità, pari a 3.152,01 euro.

La distribuzione del montepremi, che ammonta complessivamente a 63.040,22 euro, equivale alla parcella professionale complessiva per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’iniziativa sorge a seguito della istituzione del decreto nazionale del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” finalizzato al rilancio e all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni di alcune regioni italiane, fra cui la Sardegna, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

